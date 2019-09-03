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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский

Лихачев: Узбекистан вступает в большую семью атомщиков всей планеты

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Гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев на открытии филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте рассказал, какой эффект для отрасли и в целом для узбекской науки окажет этот вуз и воспитанные им кадры.

По словам главы российской корпорации, открытие филиала МИФИ - это залог будущих кадров для строящейся в республике АЭС.

"Узбекистан возвращает ранее имевшиеся ядерные компетенции. Страна вступает в большую семью атомщиков всей планеты, реализуя столь большой и важный ядерный проект. Но помимо обеспечения кадрами вновь создаваемую отрасль, открытие МИФИ имеет огромное значение и для науки в целом. На базе вуза будут разрабатываться и другие дисциплины - создание новых материалов, 3D-моделирование и другие направления. Это повлияет на всю экономику Узбекистана", — подчеркнул Лихачев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
В Ташкенте открылся первый зарубежный филиал НИЯУ МИФИ
Гендиректор "Росатома" добавил, что находится в постоянном контакте с научным сообществом страны, с молодежью и студентами. Кроме того, заметил он, в первые полтора-два года ему предстоит часто бывать в республике для выстраивания столь масштабного проекта.

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