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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко назвал главную задачу учений в Наманганской области

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что совместные учения помогут военнослужащим Узбекистана и Таджикистана оперативно реагировать на вызовы и угрозы.

Военные из Таджикистана и Узбекистана на полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области проведут отработку совместных операций по ликвидации условных террористов в рамках широкомасштабных учений "Центр-2019". 

"Благодаря этим учениям военнослужащие смогут быстро и оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Четко, по плану, с высокой эффективностью и пониманием тех задач, которые предстоит решать в реальных ситуациях — в случае если террористические группировки будут прорываться из Афганистана на постсоветское пространство", — заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

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Теги:
военные учения, военные, Афганистан, учения, Таджикистан, Узбекистан



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