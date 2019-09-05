Коротченко назвал главную задачу учений в Наманганской области

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что совместные учения помогут военнослужащим Узбекистана и Таджикистана оперативно реагировать на вызовы и угрозы.

Военные из Таджикистана и Узбекистана на полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области проведут отработку совместных операций по ликвидации условных террористов в рамках широкомасштабных учений "Центр-2019".

"Благодаря этим учениям военнослужащие смогут быстро и оперативно реагировать на вызовы и угрозы. Четко, по плану, с высокой эффективностью и пониманием тех задач, которые предстоит решать в реальных ситуациях — в случае если террористические группировки будут прорываться из Афганистана на постсоветское пространство", — заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

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