Спецвыпуск. Кокорин и Мамаев

Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО. Как это происходило и что их ждет теперь на свободе, обсуждал с коллегами главный редактор портала "Р-Спорт" Александр Калмыков, а также присоединившиеся по телефону корреспондент силовых ведомств РИА Новости Александр Дьячков и собственный корреспондент "Р-Спорт" Тарас Барабаш.