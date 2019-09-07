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Спецвыпуск. Кокорин и Мамаев

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Подкасты РИА (167)
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Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО. Как это происходило и что их ждет теперь на свободе, обсуждал с коллегами главный редактор портала "Р-Спорт" Александр Калмыков, а также присоединившиеся по телефону корреспондент силовых ведомств РИА Новости Александр Дьячков и собственный корреспондент "Р-Спорт" Тарас Барабаш.

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Тема:
Подкасты РИА (167)



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