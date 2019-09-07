Спецвыпуск. Кокорин и Мамаев

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Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО. Как это происходило и что их ждет теперь на свободе, обсуждал с коллегами главный редактор портала "Р-Спорт" Александр Калмыков, а также присоединившиеся по телефону корреспондент силовых ведомств РИА Новости Александр Дьячков и собственный корреспондент "Р-Спорт" Тарас Барабаш.
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При попытке скрыться с места происшествия подозреваемые обстреляли автомобиль сотрудников комитета экологии и охраны окружающей среды Каракалпакстана.
Представители Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) находится с визитом в Москве по приглашению российских коллег.
Реализацией проекта по созданию искусственного водоема займется организация "УзГИП", которая является старейшей по ирригационному, мелиоративному и водохозяйственному строительству. Стоимость проекта составляет почти $35 млн.