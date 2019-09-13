Ковтун о здравоохранении в Наманганской области: начинать надо с аудита

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун рассказала об открытии филиала вуза в Наманганской области и назвала ключевые проблемы, которые необходимо решить Узбекистану в сфере здравоохранения.

По словам Ольги Ковтун, открытие медицинского факультета при Наманганском госуниверситете станет знаковым событием для медицинской сферы не только региона, но и всей республики.

"У нас накоплен большой опыт. Много проблем и болевых точек мы преодолели в России, поэтому знаем, как решать те или иные задачи, и поможем местному вузу достигнуть такой же высокой планки. Контакты с научными учреждениями России, безусловно, большой плюс для Узбекистана", — подчеркнула Ковтун, прибывшая в Узбекистан для участия в международном медицинском форуме в Намангане.

Она также добавила, что для решения накопившихся в сфере здравоохранения проблем начать стоит с подробного аудита, а по его итогам целенаправленно развивать нужные направления.

"Власти области настроены на победу в этой сфере. Я уверена: если хоким сделает охрану материнства и детства приоритетом своей политики, то регион достигнет в этом серьезных успехов и сможет снизить показатели смертности. А ведь дети - это традиционное богатство для любой страны, в том числе для Узбекистана. Именно они - залог процветания республики", — добавила ректор УГМУ.

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