Шадмонов: частный сектор сегодня работает во всех отраслях медицины в РУз

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадмонов в рамках международного медико-фармацевтического форума в Намангане рассказал о важнейших преобразованиях в сфере здравоохранения, а также о перспективных проектах совместно с другими странами.

По словам министра, в республике проводятся масштабные реформы во всех отраслях медицины и фармацевтики, особый упор сделан на привлечение частных компаний.

"Мы активно привлекаем частный сектор в медицину. Если три года назад частные клиники работали лишь по 50 направлениям, то сегодня - практически по всем, а именно по 126. К примеру, это хирургия, высокие технологии", — подчеркнул Шадомнов.

Еще одна перспективная линия развития - медицинский туризм. Глава Минздрава подчеркнул, что Узбекистан всегда был в лидерах региона в данном направлении. Так, в 2018-м число приезжающих на лечение или оздоровление в республику выросло сразу в 2,5 раза - до 25 тысяч человек, в текущем году также сохраняется положительная динамика.

Растет и доля отечественных лекарств в фармацевтической отрасли: если три года назад узбекские производители обеспечивали лишь пятую часть необходимых лекарств, то теперь этот показатель приблизился к 50% и продолжает расти. Увеличился и экспорт препаратов в соседние страны, заметил министр.

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