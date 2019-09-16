Нарбаева — Володину о русском языке в Узбекистане: поставлены четкие задачи

На встрече, состоявшейся в верхней палате узбекского парламента, председатель Сената подчеркнула. что необходимо наверстывать упущенное по линии межпарламентского взаимодействия.
Особое место в двусторонних отношениях занимают культурно-гуманитарные связи. По словам спикера Сената, сегодня взаимодействие по образовательной линии вышло на качественно новый уровень и будет развиваться и дальше.
"В этом году мы отметили юбилей Русского культурного центра и планируем дальше пропагандировать и способствовать изучению русского языка и культуры во всех 14 регионах республики. Наш президент поставил четкую задачу по реализации проектов в этом направлении. Русский язык на постсоветском пространстве остается главным инструментом общения и образования", — подчеркнула Нарбаева.
По мнению Нарбаевой, новый импульс межпарламентскому сотрудничеству должен придать готовящийся в октябре визит спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Узбекистан.
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