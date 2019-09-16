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Танзилла Нарбаева
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Нарбаева — Володину о русском языке в Узбекистане: поставлены четкие задачи

Радио
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Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева на встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным рассказала о приоритетных направлениях межпарламентского сотрудничества, уделив особое внимание гуманитарной сфере.

На встрече, состоявшейся в верхней палате узбекского парламента, председатель Сената подчеркнула. что необходимо наверстывать упущенное по линии межпарламентского взаимодействия.

Кроме того, по словам Нарбаевой, Россия и Узбекистан должны поддерживать друг друга на международной арене в рамках глобальных организаций и миссий.

Особое место в двусторонних отношениях занимают культурно-гуманитарные связи. По словам спикера Сената, сегодня взаимодействие по образовательной линии вышло на качественно новый уровень и будет развиваться и дальше.

"В этом году мы отметили юбилей Русского культурного центра и планируем дальше пропагандировать и способствовать изучению русского языка и культуры во всех 14 регионах республики. Наш президент поставил четкую задачу по реализации проектов в этом направлении. Русский язык на постсоветском пространстве остается главным инструментом общения и образования", — подчеркнула Нарбаева.

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин
Пресс-служба ГД РФ
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Она добавила, что год от года увеличивается и количество филиалов российских вузов, помогающих готовить Узбекистану новых профессиональных кадров в различных отраслях.

По мнению Нарбаевой, новый импульс межпарламентскому сотрудничеству должен придать готовящийся в октябре визит спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Узбекистан. 

Подробный комментарий спикера Сената Олий Мажлиса слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
русский язык, Парламент, Танзила Нарбаева, Сенат Олий Мажлиса, Государственная дума РФ, Россия, Узбекистан



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