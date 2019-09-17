Эксперт: сержант - главный учитель солдат

Принято постановление президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан".

В соответствии с документом теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военных и ветеранов вооруженных сил, имеющих высокие профессиональные качества.

Вместе с тем вводятся новые воинские звания со следующими сроками выслуги: "сержант III степени" - 3 года, "сержант II степени" - 4 года, "сержант I степени" - 5 лет.

"Сержант - главный учитель солдат", - считает эксперт.

От качества сержантского состава зависит и боеготовность, и дисциплина, и боевая и полевая выучка личного состава, рассказал Ивашов в диалоге со Sputnik Узбекистан . Сержант обучает, поддерживает дисциплину, управляет военнослужащими, особенно в отсутствие офицерского состава.

К примеру, в Казахстане тоже уделяют большое внимание подготовке сержантского состава. Что касается введенных "степеней", то они очень похожи с системой знаний на флоте.