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Леонид Ивашов
Фото: из личного архива

Эксперт: сержант - главный учитель солдат

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Российский военный деятель, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов рассказал, почему руководство Узбекистана уделяет такое внимание подготовке сержантского состава.

Принято постановление президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан".

В соответствии с документом теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военных и ветеранов вооруженных сил, имеющих высокие профессиональные качества. 

Вместе с тем вводятся новые воинские звания со следующими сроками выслуги: "сержант III степени" - 3 года, "сержант II степени" - 4 года, "сержант I степени" - 5 лет.

"Сержант - главный учитель солдат", - считает эксперт.

Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За выслугу лет: в Узбекистане учреждены новые воинские звания
От качества сержантского состава зависит и боеготовность, и дисциплина, и боевая и полевая выучка личного состава, рассказал Ивашов в диалоге со Sputnik Узбекистан. Сержант обучает, поддерживает дисциплину, управляет военнослужащими, особенно в отсутствие офицерского состава.

К примеру, в Казахстане тоже уделяют большое внимание подготовке сержантского состава. Что касается введенных "степеней", то они очень похожи с системой знаний на флоте.

Теги:
Военная безопасность, военные образования, Военнослужащие, военные



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