Эксперт: сержант - главный учитель солдат

Принято постановление президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан".
В соответствии с документом теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военных и ветеранов вооруженных сил, имеющих высокие профессиональные качества.
Вместе с тем вводятся новые воинские звания со следующими сроками выслуги: "сержант III степени" - 3 года, "сержант II степени" - 4 года, "сержант I степени" - 5 лет.
"Сержант - главный учитель солдат", - считает эксперт.
К примеру, в Казахстане тоже уделяют большое внимание подготовке сержантского состава. Что касается введенных "степеней", то они очень похожи с системой знаний на флоте.