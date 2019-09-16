За выслугу лет: в Узбекистане учреждены новые воинские звания

Теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, имеющих высокие профессиональные качества.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Принято постановление Президента "Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан", сообщает Минюст страны.

В соответствие с Положением, теперь за молодыми военнослужащими закрепляются наставники из числа наиболее подготовленных военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, имеющих высокие профессиональные качества.

Вместе с тем, вводятся новые воинские звания, со следующими сроками выслуги:

"сержант III степени" - 3 года;

"сержант II степени" - 4 года;

"сержант I степени" - 5 лет.

А для выпускников высших военных образовательных учреждений с продолжительностью обучения 5 лет, срок выслуги для получения воинского звания "лейтенант" устанавливается 1 год.

Напомним, что недавно в Узбекистане изменились правила призыва в армию. Если раньше для рядового и сержантского состава он составлял 12 месяцев (для лиц с высшим образованием — девять), а для офицеров, проходящих службу по призыву на должностях офицерского состава, — девять месяцев, то отныне все будут проводить в армии год (12 месяцев в календарном исчислении).