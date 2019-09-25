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Режиссер, актер и сценарист Рашид Маликов
Sputnik

Маликов оценил шансы узбекского фильма в борьбе за "Оскар"

Радио
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Кинорежиссер Рашид Маликов рассказал о своих впечатлениях от картины Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

Национальная кинокомиссия Узбекистана выдвинула на премию "Оскар" фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка" ("Иссык нон"). Ранее эта картина получила Гран-при 28-го Открытого российского кинофестиваля "Киношок", а также призы за музыку и женскую роль.

Узбекский кинорежиссер Умид Хамдамов
© Фестиваль "Киношок"/Дмитрий Коробейн
"Киношок" по-узбекски: Умид Хамдамов о фильме "Горячая лепешка"
Кинорежиссер Рашид Маликов рассказал, что ему понравился фильм Умида Хамдамова. По его словам, это "смелая картина" с правдивым взглядом на реалии жизни.

"Фильм честно рассказывает о том, как сегодня живет узбекское село", — отметил он в эфире Sputnik Узбекистан.

"Шанс у картины есть, ровно такой же, как у всех остальных, — сказал Маликов. — Для Узбекистана создание Оскаровского комитета — это революционное событие. Если не "Горячая лепешка", то, надеюсь, какой-нибудь другой фильм в будущем дойдет хотя бы до шорт-листа, что уже огромная победа". 

Кинорежиссер пожелал удачи Умиду Хамдамову и заверил, что будет ждать результатов, скрестив пальцы.

Имена очередных обладателей "Оскара" мир узнает 9 февраля 2020 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby.

Теги:
Рашид Маликов, Узбекистан, режиссер, кинорежиссер, Кино



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