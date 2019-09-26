Эксперт: снижение НДС - шаг навстречу бизнесу

Доктор экономических наук и проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, как снижение НДС в Узбекистане повлияет на экономику и предпринимателей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15%. Новая налоговая ставка вступит в силу уже с 1 октября.

Эксперт рассказал, что понижение НДС несет за собой создание более благоприятных условий для бизнеса. Тем более что НДС не считается "лучшим другом" бизнеса, ведь носит всеобщий характер и подавляет предпринимателей.

Снижение налога - шаг навстречу бизнесу. Вырученные деньги предприятия смогут использовать для развития и расширения производства. Другой вопрос - каким образом власти планируют компенсировать недостаток налоговых поступлений. Это будет либо наращивание госдолга, либо введение дополнительных налогов или акциз, рассказал Sputnik Узбекистан Алексей Зубец.

Такой шаг даст экономике и бизнесу вздохнуть свободно, однако это отразится на размере госдолга, если не принять соответствующие меры.