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Алексей Зубец
© Foto : Из личного архива Алексея Зубец

Эксперт: снижение НДС - шаг навстречу бизнесу

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Доктор экономических наук и проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, как снижение НДС в Узбекистане повлияет на экономику и предпринимателей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15%. Новая налоговая ставка вступит в силу уже с 1 октября.

Эксперт рассказал, что понижение НДС несет за собой создание более благоприятных условий для бизнеса. Тем более что НДС не считается "лучшим другом" бизнеса, ведь носит всеобщий характер и подавляет предпринимателей.

Подпись документов
Pixabay
Мирзиёев снизил НДС до 15%
Снижение налога - шаг навстречу бизнесу. Вырученные деньги предприятия смогут использовать для развития и расширения производства. Другой вопрос - каким образом власти планируют компенсировать недостаток налоговых поступлений. Это будет либо наращивание госдолга, либо введение дополнительных налогов или акциз, рассказал Sputnik Узбекистан Алексей Зубец. 

Такой шаг даст экономике и бизнесу вздохнуть свободно, однако это отразится на размере госдолга, если не принять соответствующие меры.




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