Россия видит в ШОС островок стабильности в мировой экономике — замминистра

В Ташкенте состоялось XVIII Совещание министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Российскую делегацию представлял заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.
"На страны ШОС приходится до 20% торгово-экономических отношений РФ. Сегодня мы наблюдаем очень переменчивую ситуацию в мировой экономике, где постоянно пересматриваются правила игры и возникают серьезные риски. В этой связи ШОС представляется нам определенным островком стабильности. Организация стала полноценным игроком на мировом рынке, поэтому от политических процессов внутри нее будет зависеть и общие экономические результаты. Надеемся на поддержку представителями стран Шанхайской организации сотрудничества ключевых проектов на международных площадках", — подчеркнул Максимов.
"Технические возможности современного мира позволяют эффективно решать задачи и снижать издержки на инфраструктуру. Особенно это актуально при работе с отдаленными регионами наших государств. При этом именно межрегиональное сотрудничество на сегодняшний день наиболее прогрессивное направление, так как все реальные процессы происходят именно на местах", — заключил Максимов.
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