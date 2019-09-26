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Заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов
© Sputnik / Илья Питалев

Россия видит в ШОС островок стабильности в мировой экономике — замминистра

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Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (100)
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Заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов, выступая на совещании ШОС в Ташкенте, обозначил приоритетные направления взаимодействия стран для более эффективного развития организации.

В Ташкенте состоялось XVIII Совещание министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. Российскую делегацию представлял заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

По его словам, ШОС с каждым годом играет все большую роль в мировой экономике, а государства, входящие в это объединение, остаются приоритетными торгово-экономическими партнерами РФ.

"На страны ШОС приходится до 20% торгово-экономических отношений РФ. Сегодня мы наблюдаем очень переменчивую ситуацию в мировой экономике, где постоянно пересматриваются правила игры и возникают серьезные риски. В этой связи ШОС представляется нам определенным островком стабильности. Организация стала полноценным игроком на мировом рынке, поэтому от политических процессов внутри нее будет зависеть и общие экономические результаты. Надеемся на поддержку представителями стран Шанхайской организации сотрудничества ключевых проектов на международных площадках", — подчеркнул Максимов.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Представители стран - членов ШОС собрались в Ташкенте
Говоря о приоритетах, стоящих перед членами ШОС, замминистра назвал экономические и торговые вопросы, включая управление и администрирование, а также снятие различных барьеров. Кроме того, он призвал уделить особое внимание транспорту, финансированию проектов и цифровым технологиям.

"Технические возможности современного мира позволяют эффективно решать задачи и снижать издержки на инфраструктуру. Особенно это актуально при работе с отдаленными регионами наших государств. При этом именно межрегиональное сотрудничество на сегодняшний день наиболее прогрессивное направление, так как все реальные процессы происходят именно на местах", — заключил Максимов.

Подробный комментарий представителя российской делегации слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества (100)
Теги:
Министерство экономического развития, Торговля, ШОС, Узбекистан



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