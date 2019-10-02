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Эксперт об Узбекистане в ЕАЭС: плюсов гораздо больше, чем минусов

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев рассказал о преимуществах, которые Узбекистан получит в случае присоединения к к Евразийскому экономическому союзу.

Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Эксперт считает, что присоединение Узбекистана в ЕАЭС даст республике множество преимуществ. Почти у всех бывших республик СССР сформировались прочные хозяйственные и торговые связи, которые необходимо поддерживать, рассказал Игорь Ковалев Sputnik Узбекистан.

Президент РФ Владимир Путин перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване. Справа - премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян. Справа наоевр на втором плане -налево - президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слева на втором плане - президент Белоруссии Александр Лукашенко.
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Вступление в ЕАЭС даст Узбекистану доступ к большим территориям сотрудничества и включит республику в так называемый "общий рынок". В современном мирке, в котором старые схемы сотрудничества либо, "пробуксовывают", либо уже работают не так эффективно, стрвны ЦА постепенно понимают, что необходимо налаживать отношения и с Китаем и с Россией.

Узбекистан в ЕАЭС безусловно получит преимущества и в торговле и в транзите товаров и грузов. В таком случае, для республики гораздо больше плюсов в присоединении, чем минусов, считает эксперт.




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