Эксперт: вступление в ЕАЭС откроет новые торговые пути и поможет мигрантам

Эксперт отметил, при Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане произошли широкомасштабные изменения. Однако, концепция международной политики и упор на развитие двухсторонних отношений остался. Естественно, Узбекистан будет укреплять сотрудничество со всеми участниками ЕАЭС, рассказал Sputnik Узбекистан Эдуард Полетаев/

Рост товарооборота в Евразийском экономическом союзе тесно связан с сотрудничеством азиатских стран. Сюда хорошо вписывается и Узбекистан, считает эксперт. Поскольку сейчас в республике строится максимально экспортноориентированная экономика. А в этой ситуации просто необходим доступ к новым международным торговым путям. Зачастую легко проникнуть на рынок ЕАЭС Узбекистану мешают некоторые торговые ограничения.

В данном контексте, вступление в Евразийский экономический союз может быть очень выгодным. Это поможет и мигрантам, которые скорее всего получат "послабления" и "льготы".