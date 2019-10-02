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Политолог Эдуард Полетаев

Эксперт: вступление в ЕАЭС откроет новые торговые пути и поможет мигрантам

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Руководитель общественного фонда "Мир Евразии", политолог Эдуард Полетаев рассказал о международной политике Узбекистана и оценил перспективы вступления республики в ЕАЭС.

Эксперт отметил, при Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане произошли широкомасштабные изменения. Однако, концепция международной политики и упор на развитие двухсторонних отношений остался. Естественно, Узбекистан будет укреплять сотрудничество со всеми участниками ЕАЭС, рассказал Sputnik Узбекистан Эдуард Полетаев/

© Sputnik / Нина Зотина
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Рост товарооборота в Евразийском экономическом союзе тесно связан с сотрудничеством азиатских стран. Сюда хорошо вписывается и Узбекистан, считает эксперт. Поскольку сейчас в республике строится максимально экспортноориентированная экономика. А в этой ситуации просто необходим доступ к новым международным торговым путям. Зачастую легко проникнуть на рынок ЕАЭС Узбекистану мешают некоторые торговые ограничения.

В данном контексте, вступление в Евразийский экономический союз может быть очень выгодным. Это поможет и мигрантам, которые скорее всего получат "послабления" и "льготы". 




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