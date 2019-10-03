Матвиенко рассказала о мошенниках, обманывающих узбекских мигрантов в РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с миграционным законодательством в РФ, отметив, что еще есть над чем работать обеим странам.

По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава верхней палаты российского парламента рассказала журналистам, как обстоит дело с миграционными процессами в РФ. По словам Валентины Матвиенко, страны достигли серьезных результатов в этом направлении.

"У нас был сложный период после 1990-х годов, когда наблюдалось нецивилизованное использование рабочей силы. Слава богу, этот период прошел и сейчас такой остроты с Узбекистаном по данному вопросу у нас нет. Напротив, между нашими странами подписано соглашение об оргнаборе приезжающих в РФ узбекистанцев, они еще на родине проходят курсы по изучению русского языка, а российские предприниматели могут приехать в республику и на месте подобрать персонал для своего предприятия или компании. Но, конечно, есть частные проблемы, которые решаются в каждом отдельном случае", — подчеркнула спикер СФ.

Пр словам Матвиенко, обе страны продолжают диалог в этом направлении и предпринимают усилия по созданию комфортных и цивилизованных условий для работы мигрантов на территории РФ. При этом в России инициированы дополнительные меры по борьбе с мошенниками, выступающими в качестве посредников при трудоустройстве.

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Официальный визит главы Совета Федерации России в Узбекистан проходил с 1 по 3 октября.