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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Матвиенко рассказала о мошенниках, обманывающих узбекских мигрантов в РФ

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Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (16)
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с миграционным законодательством в РФ, отметив, что еще есть над чем работать обеим странам.

По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава верхней палаты российского парламента рассказала журналистам, как обстоит дело с миграционными процессами в РФ. По словам Валентины Матвиенко, страны достигли серьезных результатов в этом направлении.

"У нас был сложный период после 1990-х годов, когда наблюдалось нецивилизованное использование рабочей силы. Слава богу, этот период прошел и сейчас такой остроты с Узбекистаном по данному вопросу у нас нет. Напротив, между нашими странами подписано соглашение об оргнаборе приезжающих в РФ узбекистанцев, они еще на родине проходят курсы по изучению русского языка, а российские предприниматели могут приехать в республику и на месте подобрать персонал для своего предприятия или компании. Но, конечно, есть частные проблемы, которые решаются в каждом отдельном случае", — подчеркнула спикер СФ.

Рабочие на строящемся объекте
CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
В Узбекистане начала действовать Единая база мигрантов
Пр словам Матвиенко, обе страны продолжают диалог в этом направлении и предпринимают усилия по созданию комфортных и цивилизованных условий для работы мигрантов на территории РФ. При этом в России инициированы дополнительные меры по борьбе с мошенниками, выступающими в качестве посредников при трудоустройстве. 

Подробный комментарий российского сенатора слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Официальный визит главы Совета Федерации России в Узбекистан проходил с 1 по 3 октября.

 

Тема:
Официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан (16)
Теги:
Россия, Узбекистан, Мигранты, Валентина Матвиенко



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