Эксперт из РФ назвал главную проблему узбекских дорог

Экс-член Общественного совета Минтранса России, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач прокомментировал программу развития дорожной сети Узбекистана и назвал наиболее проблемные моменты в этой сфере.

Президент Узбекистана провел совещание, на котором обсудил ситуацию в дорожной сфере. Глава государства дал ряд поручений по реформированию отрасли, в частности, принято решение создать отдельное агентство по строительству дорог, перераспределить бюджет в пользу областей для поддержания местных дорог, а также разработать предложения по проектам государственно-частного партнерства.

По словам российского эксперта, во многом у России и Узбекистана схожие проблемы в дорожной сфере, и республика для их решения учитывает опыт РФ и передовых стран.

"Абсолютно правильное решение по созданию конкретных компаний и демонополизации этого рынка. Что касается развития местных дорог, то, конечно, сейчас региональные бюджеты не могут покрыть эти расходы. Если национальные трассы важны для транзита, поддерживаются в хорошем состоянии, то на местном уровне столько денег нет и быстро улучшить ситуацию не получится", — заметил Храпач.

Говоря о механизмах финансирования дорожно-строительной сферы, он заметил, что создание Дорожного фонда по аналогии с РФ - вполне логичная и эффективная мера.

"Понятно, что денег не хватает на все, так что с 2019 года бюджет будет пополняться еще и за счет автовладельцев. Эти средства пойдут на развитие автодорожной сети", — резюмировал эксперт.

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