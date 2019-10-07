Что мешает включению кураша в Олимпийские игры - мнение тренера по борьбе

По его мнению, у кураша довольно велики шансы стать олимпийским видом спорта, причем, сразу в двух видах - классический и борьба на поясах (по аналогии с классической и вольной борьбой). Но есть у этого вида единоборств прямой конкурент, который, по мнению тренера, пока препятствует олимпийскому признанию кураша.
"Если самбо стало самобытным и ничем не похожим на кураш видом спорта, то дзюдо, такое ощущение, старается подстроиться под наши правила. Буквально с появлением на международной арене борьбы на поясах в дзюдо отменили захват ног и захват за пояс, как и в кураше. теперь только дистанционная стойка с уже непосредственным захватом перед броском. То есть конкуренция между видами спорта на лицо. Да, дзюдо быстрее обрело международную популярность. но наша борьба имеет более давние традиции и имеет право на международное признание. Тем более, азиатские ассоциации включили этот вид спорта в свои списки", — подчеркнул тренер.
"Уже сейчас все международные судьи спокойно воспринимают узбекскую терминологию этой борьбы. На турнирах в Европе, Африке или США очень приятно слышать узбекские слова, сразу гордость за страну, даже мурашки по телу", — заключил наставник.
Подробный подкаст слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.