Что мешает включению кураша в Олимпийские игры - мнение тренера по борьбе

Тренер традиционной борьбы на поясах Федерации кураша Узбекистана Азамжон Шокиржонов рассказал об истоках этого вида спорта, а также о том, почему уже три десятка лет кураш не может попасть в программу олимпиад.

В Термезе прошел международный турнир по курашу. Этот вид спорта продолжает набирать популярность во всем мире. По словам тренера по борьбе на поясах, уже доказано, что прототип этого вида спорта появился не позднее трех тысяч лет. а официально кураш был зарегистрирован 30 лет назад.

"Самое ценное в этом традиционном для нашего народа виде спорта - это отсутствие травм у спортсменов. При этом, во время поединка можно показать все свои лучшие качества - и силу, и выносливость, и быстроту, и ловкость. При этом нельзя сказать, что есть какой-то русский кураш, татарский или узбекский - этот спорт появился задолго до формирования наций. Просто узбекский народ смог его популяризировать, сохранить и продвинуть на международном уровне", — отметил Шокиржонов.

По его мнению, у кураша довольно велики шансы стать олимпийским видом спорта, причем, сразу в двух видах - классический и борьба на поясах (по аналогии с классической и вольной борьбой). Но есть у этого вида единоборств прямой конкурент, который, по мнению тренера, пока препятствует олимпийскому признанию кураша.

"Если самбо стало самобытным и ничем не похожим на кураш видом спорта, то дзюдо, такое ощущение, старается подстроиться под наши правила. Буквально с появлением на международной арене борьбы на поясах в дзюдо отменили захват ног и захват за пояс, как и в кураше. теперь только дистанционная стойка с уже непосредственным захватом перед броском. То есть конкуренция между видами спорта на лицо. Да, дзюдо быстрее обрело международную популярность. но наша борьба имеет более давние традиции и имеет право на международное признание. Тем более, азиатские ассоциации включили этот вид спорта в свои списки", — подчеркнул тренер.

При этом Шокиржонов выразил надежду, что в ближайшие годы кураш все-таки станет олимпийским видом спорта.

"Уже сейчас все международные судьи спокойно воспринимают узбекскую терминологию этой борьбы. На турнирах в Европе, Африке или США очень приятно слышать узбекские слова, сразу гордость за страну, даже мурашки по телу", — заключил наставник.

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