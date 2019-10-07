19:28 07 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Политолог Эдуард Полетаев

Политолог: вступление в ЕАЭС поможет Узбекистану увеличить экспорт

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Руководитель общественного фонда "Мир Евразии" и политолог Эдуард Полетаев рассказал, как присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу повлияет на экспортный потенциал.

Эксперт отметил, что необходимо учитывать структуру узбекской экономики. В диалоге со Sputnik Узбекистан Эдуард Полетаев рассказал, что перестроить существующую систему быстро не получится. К примеру, Казахстан уже долгие годы уйти только от сырьевого экспорта.

От этой схемы пытается уйти и Узбекистан и нельзя не отметить успехи республики в сельском хозяйстве и автомобилестроении, заметил Полетаев.

Табылды Кадырбеков
Политолог: Великий шелковый путь - прародитель ЕАЭС

По прогнозу политолога, учитывая стабильные экспортные договоренности Узбекистана, со вступлением в ЕАЭС объем поставок увеличится минимум на 10%.

Но нельзя забывать, что у Узбекистана есть и другие партнеры в ЕС, и терять их никто не захочет.

Никому не захочется увеличивать свой товарооборот только в процентном отношении за счет одного государства, а в денежном выражении от торговли с разными странами, заключил эксперт.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые популярные фото Instagram
Самые популярные фотографии Instagram за 9 лет
Взрыв красок: в Тбилиси появились гигантские граффити со смыслом
Граффити как искусство: гигантские рисунки на улицах Тбилиси – видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054