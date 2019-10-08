Эксперт: Узбекистан имеет больше шансов войти в ЕАЭС, чем Таджикистан

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев оценил шансы двух стран на вступление в Евразийский экономический союз.

Эксперт считает, что вступление Узбекистана в ЕАЭС более реальная перспектива, чем присоединение к союзу того же Таджикистана. Это будет очень важный шаг для обеих сторон.

Мирзиёев нацелен на усиление позиций в странах Центральной Азии и дальнейших дружеских отношений с Россией и странами ЕАЭС, считает Гусев.

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Таджикистан же куда более заинтересован вести дела с ЕАЭС с позиции страны-участницы союза.

"Я считаю, что в случае с Таджикистаном перспектива с членством в организации куда более дальняя", - заявил эксперт.

Конечно, экономически эти страны очень различаются. Однако эксперт предположил, что все страны постсоветского пространства так или иначе войдут в состав Евразийского экономического союза.