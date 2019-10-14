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Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев
Фото из личного архива Александра Разуваева

Разуваев: Тюркский совет очень походит на СНГ

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Эксперт Центра Льва Гумилева Александр Разуваев рассуждает о Тюркском совете и о роли в нем Узбекистана.

Эксперт напомнил, что существует понятие тюркского мира, хотя естественно тюрки - это больше языковая группа. Главная цель Тюркского совета - развить сотрудничество между странами, в первую очередь культурное.

Штаб-квартира Совета находится в Стамбуле, а Парламентская ассамблея - в Азербайджане. Одним из главных вопросов заседания, скорее всего, ситуация в Сирии и участие Турции в военных операциях.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Камилов: вступление Узбекистана в Тюркский совет - естественный процесс

"Я уверен, что главной целью будет оказание поддержки Турции, которую кошмарят все кому не лень. Это больше культурная история", - сказал Разуваев в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Узбекистан начал активно проводить рыночные реформы, открыт миру и, возможно, войдет в ЕАЭС. Азербайджан и Узбекистан довольно близки экономически.

Изначально Совет задумывался по инициативе Турции, и именно эта страна будет играть тут ключевую роль. Такой союз можно сравнить с СНГ.




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