Разуваев: Тюркский совет очень походит на СНГ

Эксперт Центра Льва Гумилева Александр Разуваев рассуждает о Тюркском совете и о роли в нем Узбекистана.

Эксперт напомнил, что существует понятие тюркского мира, хотя естественно тюрки - это больше языковая группа. Главная цель Тюркского совета - развить сотрудничество между странами, в первую очередь культурное.

Штаб-квартира Совета находится в Стамбуле, а Парламентская ассамблея - в Азербайджане. Одним из главных вопросов заседания, скорее всего, ситуация в Сирии и участие Турции в военных операциях.

"Я уверен, что главной целью будет оказание поддержки Турции, которую кошмарят все кому не лень. Это больше культурная история", - сказал Разуваев в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Узбекистан начал активно проводить рыночные реформы, открыт миру и, возможно, войдет в ЕАЭС. Азербайджан и Узбекистан довольно близки экономически.

Изначально Совет задумывался по инициативе Турции, и именно эта страна будет играть тут ключевую роль. Такой союз можно сравнить с СНГ.