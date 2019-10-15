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"Есть подводные камни": Ковалев о статусе самозанятого для мигрантов

© Sputnik / Нина Зотина
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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал инициативу Минфина РФ провести эксперимент по распространению режима самозанятых на мигрантов из стран СНГ, не входящих в ЕАЭС.

Эксперты считают, что льготный налог в размере 4-6% от заработка для многих иностранцев может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент.

"Если вы нанимаетесь на работу через посредника — это дополнительное звено, и, соответственно, какую-то часть той зарплаты, которую вы планировали получить, придется отдать этому посреднику ", — отметил Ковалев.

Сотрудники коммунальных служб
© Sputnik / Антон Денисов
Для жителей стран, не вошедших в ЕАЭС, готовят льготный налог
Он отметил, что такая система подойдет людям, желающим ни от кого не зависеть — работать самостоятельно и брать все риски на себя, пишет Sputnik Таджикистан. Но такой занятости тоже необходим контроль.

Однако, такая занятость тоже должна быть под контролем, добавил эксперт.

"С одной стороны, это предложение направлено на то, чтобы дать мигрантам дополнительную возможность легализоваться и платить налог, то есть не покупать патент, который достаточно дорого стоит, а платить налог по льготной ставке в 4%. И с другой стороны — привлечь таких мигрантов. В России не хватает рабочих рук, страна заинтересована в приеме легальных мигрантов", — отметил он.

Подробнее, в том числе о возможных подводных камнях этой инициативы Минфина РФ, слушайте в радиоподкасте.

Теги:
самозанятые, Россия, Мигранты



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