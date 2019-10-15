"Есть подводные камни": Ковалев о статусе самозанятого для мигрантов

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал инициативу Минфина РФ провести эксперимент по распространению режима самозанятых на мигрантов из стран СНГ, не входящих в ЕАЭС.

Эксперты считают, что льготный налог в размере 4-6% от заработка для многих иностранцев может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент.

"Если вы нанимаетесь на работу через посредника — это дополнительное звено, и, соответственно, какую-то часть той зарплаты, которую вы планировали получить, придется отдать этому посреднику ", — отметил Ковалев.

Он отметил, что такая система подойдет людям, желающим ни от кого не зависеть — работать самостоятельно и брать все риски на себя, пишет Sputnik Таджикистан . Но такой занятости тоже необходим контроль.

Однако, такая занятость тоже должна быть под контролем, добавил эксперт.

"С одной стороны, это предложение направлено на то, чтобы дать мигрантам дополнительную возможность легализоваться и платить налог, то есть не покупать патент, который достаточно дорого стоит, а платить налог по льготной ставке в 4%. И с другой стороны — привлечь таких мигрантов. В России не хватает рабочих рук, страна заинтересована в приеме легальных мигрантов", — отметил он.

Подробнее, в том числе о возможных подводных камнях этой инициативы Минфина РФ, слушайте в радиоподкасте.