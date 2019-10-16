Эксперт: Узбекистан нарушил баланс активным импортом скота из Казахстана

Казахстан с 22 октября ввел эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота. Одна из причин - слишком большое количество вывезенных коров, овец и коз в Узбекистан.
"Узбекистан за первое полугодие 2019-го импортировал более 72 тысяч голов скота, при этом только на Казахстан приходится 63,6 тысячи, что составляет 84% от общего объема. Разумеется, такое стремление развить свое животноводство может ударить по сельскому хозяйству другой страны. Эти перекосы в программе импортозамещения неизбежны, поэтому стороны должны найти какой-то компромиссный вариант", — отметил Гордеев.
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