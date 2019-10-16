Эксперт: Узбекистан нарушил баланс активным импортом скота из Казахстана

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев объяснил, к чему может привести чрезмерная активность той или иной страны в рамках программы импортозамещения.

Казахстан с 22 октября ввел эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота. Одна из причин - слишком большое количество вывезенных коров, овец и коз в Узбекистан.

"Узбекистан за первое полугодие 2019-го импортировал более 72 тысяч голов скота, при этом только на Казахстан приходится 63,6 тысячи, что составляет 84% от общего объема. Разумеется, такое стремление развить свое животноводство может ударить по сельскому хозяйству другой страны. Эти перекосы в программе импортозамещения неизбежны, поэтому стороны должны найти какой-то компромиссный вариант", — отметил Гордеев.

По словам российского эксперта, временный запрет на полгода вполне понятен, учитывая объемы узбекского импорта.

Он напомнил, что согласно стратегии по обеспечению мясной продукции страны ЕАЭС планируют отказаться от импорта уже к концу 2020 года, развивая собственное животноводство.

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