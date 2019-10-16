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Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева

Эксперт: Узбекистан нарушил баланс активным импортом скота из Казахстана

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Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев объяснил, к чему может привести чрезмерная активность той или иной страны в рамках программы импортозамещения.

Казахстан с 22 октября ввел эмбарго на вывоз из страны маточного поголовья крупного рогатого скота. Одна из причин - слишком большое количество вывезенных коров, овец и коз в Узбекистан.

По словам российского эксперта, временный запрет на полгода вполне понятен, учитывая объемы узбекского импорта.

"Узбекистан за первое полугодие 2019-го импортировал более 72 тысяч голов скота, при этом только на Казахстан приходится 63,6 тысячи, что составляет 84% от общего объема. Разумеется, такое стремление развить свое животноводство может ударить по сельскому хозяйству другой страны. Эти перекосы в программе импортозамещения неизбежны, поэтому стороны должны найти какой-то компромиссный вариант", — отметил Гордеев.

Корова
© Sputnik / Виталий Белоусов
Из-за Узбекистана в Казахастане ввели запрет на вывоз коров
Он напомнил, что согласно стратегии по обеспечению мясной продукции страны ЕАЭС планируют отказаться от импорта уже к концу 2020 года, развивая собственное животноводство.

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Теги:
животноводство, Казахстан, Узбекистан



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