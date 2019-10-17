"Надо умерить аппетиты": эксперт посоветовал Узбекистану не залезать в долги

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский оценил налоговые реформы Узбекистана и рассказал, какой опыт республика может перенять у России.

В Узбекистане ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 октября официально снизилась с 20 до 15%. При этом по итогам первого полугодия 2019-го размер внешнего государственного долга республики составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП.

"Снижение НДС с 20% до 15% — правильное решение для разгона экономики. Налоги надо снижать. Единственное, за чем нужно следить, — долговая нагрузка. В Узбекистане, насколько мне известно, очень высокие темпы роста суверенного долга", — сказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он посоветовал республике "умерить свои аппетиты".

"Если при этом еще снижаются налоги, можно попасть в очень неприятную ситуацию, при которой значительная часть бюджета уходит на обслуживание долгов", — отметил эксперт.

По его словам, собираемость налогов должна расти темпами, достаточными для обслуживания госдолга. В России она резко увеличилась благодаря упрощению системы налогообложения.

"Множество различных налогов, которые достаточно сложно администрировать и учитывать, были заменены простым набором: НДС, плоская шкала НДФЛ, налог на добычу полезных ископаемых. Это резко увеличило собираемость налогов, хотя, казалось бы, общая налоговая нагрузка на бизнес упала. Вместе с тем снижение ставок налогов привело к тому, что платить их стали более охотно, — отметил Голубовский. — Кроме того, в России построена эффективная система контроля налогообложения".

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