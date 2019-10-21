Глава "Узатома": кадры для отрасли будут готовы к началу строительства АЭС

Глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов рассказал о том, как ведется обучение и подготовка специалистов для атомной сферы республики.

"В сентябре мы открыли филиал Московского инженерно-физического института. Сейчас там уже обучаются сто студентов. Ранее еще на базе головного вуза МИФИ в Москве первые наши студенты начали свое обучение. Сегодня это уже более 150 человек. В следующем году мы ожидаем выпуска первых магистрантов, которые сразу же будут трудоустроены в нашем агентстве. Все это позволяет нам подготовить отечественные кадры уже к первому этапу строительства атомной станции - к 2022 году, чтобы они уже непосредственно участвовали во всех процессах", — подчеркнул Мирзамахмудов.

По словам руководителя агентства, вопросу подготовки кадров для атомной энергетики в Узбекистане уделяют особое внимание. Не случайно сразу же после принятия решения о возведении в республике АЭС вышло постановление о создании филиала МИФИ в Ташкенте.

Строительство атомной станции планируется завершить в 2028-м. В настоящее время ведутся изыскательные работы на приоритетной площадке в Джизакской области.