Глава "Узатома": кадры для отрасли будут готовы к началу строительства АЭС

"В сентябре мы открыли филиал Московского инженерно-физического института. Сейчас там уже обучаются сто студентов. Ранее еще на базе головного вуза МИФИ в Москве первые наши студенты начали свое обучение. Сегодня это уже более 150 человек. В следующем году мы ожидаем выпуска первых магистрантов, которые сразу же будут трудоустроены в нашем агентстве. Все это позволяет нам подготовить отечественные кадры уже к первому этапу строительства атомной станции - к 2022 году, чтобы они уже непосредственно участвовали во всех процессах", — подчеркнул Мирзамахмудов.
Строительство атомной станции планируется завершить в 2028-м. В настоящее время ведутся изыскательные работы на приоритетной площадке в Джизакской области.