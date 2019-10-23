Александрин: Узбекистан – один из основных партнеров Свердловской области

В Ташкенте проходит медицинский форум "Возможности и инновационные решения в здравоохранении". В узбекскую столицу приехали представители 15 ведущих компаний из Свердловской области.
На мероприятие также прибыл директор Департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин. По его словам, Узбекистан входит в двадцатку партнеров этого российского региона, при том что он торгует более чем со 150 странами мира.
В сфере здравоохранения, по его словам, для развития сотрудничества есть большие возможности.
"Наша бизнес-миссия — наладить комплексные поставки медтехники и оценить возможности по локализации производств в Узбекистане", — рассказал Александрин.
По его словам, партнеров ищут, в частности, завод медицинского оборудования "ЭМА" и Уральский оптико-механический завод.
"У нас пока все получается, готовы расширять опыт", — отметил чиновник.
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