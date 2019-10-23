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Олег Александрин
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Александрин: Узбекистан – один из основных партнеров Свердловской области

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Sputnik Узбекистан

Директор Департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин рассказал о перспективах сотрудничества между российским регионом и Наманганской областью Узбекистана.

В Ташкенте проходит медицинский форум "Возможности и инновационные решения в здравоохранении". В узбекскую столицу приехали представители 15 ведущих компаний из Свердловской области.

На мероприятие также прибыл директор Департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин. По его словам, Узбекистан входит в двадцатку партнеров этого российского региона, при том что он торгует более чем со 150 странами мира.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Sputnik / Григорий Сысоев
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"По итогам 2018 года товарооборот составил порядка 220 миллионов долларов США", — заявил чиновник.

В сфере здравоохранения, по его словам, для развития сотрудничества есть большие возможности. 

"Наша бизнес-миссия — наладить комплексные поставки медтехники и оценить возможности по локализации производств в Узбекистане", — рассказал Александрин.

По его словам, партнеров ищут, в частности, завод медицинского оборудования "ЭМА" и Уральский оптико-механический завод.

"У нас пока все получается, готовы расширять опыт", — отметил чиновник.

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Теги:
Экономика, Свердловская область, Наманганская область



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