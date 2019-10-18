В Ташкенте пройдет медицинский форум с участием компаний из России

Российские компании из Свердловской области представят в столице Узбекистана свою продукцию, а также поделятся опытом с коллегами.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте пройдет медицинский форум "Возможности и инновационные решения в здравоохранении". В узбекскую столицу приедут 15 ведущих компаний из Свердловской области.

На форуме продемонстрируют специальные разработки в сфере производства медицинского оборудования, препаратов и расходных материалов.

Кроме того, российские специалисты расскажут о новых направлениях в сфере эндопротезирования суставов, репродуктивных технологий, реконструктивно-пластической хирургии, лечения онкобольных детей, трансплантации костного мозга и выхаживания новорожденных с низкой массой тела.

Отдельной темой встречи станет презентация возможностей медицинского туризма для граждан Узбекистана на Урале.

В Свердловской области более 50 предприятий, связанных с производством медицинских препаратов, аппаратуры или иных материалов, активно используемых в кариологии и неонатальной медицине. Помимо этого, в регионе создается крупнейший Центр ядерной медицины для борьбы с онкозаболеваниями.

"Мы рассматриваем форум в Ташкенте как площадку для поиска надежных партнеров из числа государственных и частных медицинских учреждений Узбекистана. Свердловская область сегодня не только развивает собственную систему оказания медпомощи, но и существенно увеличивает экспорт медицинских услуг. Наш регион готов предложить эффективные решения, которые могут быть востребованы в Узбекистане. Еще одно перспективное направление для сотрудничества — подготовка специалистов сферы здравоохранения", — заявил в преддверии визита делегации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Организаторами форума выступают правительство региона и Торговое представительство РФ в Узбекистане при поддержке Минздрава республики.

Медицинский форум в Намангане: уникальная операция и новый факультет =>>

Стоит заметить, что это уже второй крупный визит уральской делегации за последний месяц. В сентябре этого года в рамках международного медико-фармацевтического форума в Намангане состоялось торжественное открытие медицинского факультета на базе местного вуза. Партнером в реализации проекта выступил Уральский медицинский университет.