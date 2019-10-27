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Перепись. Все точно!

Преимущества, хитрости и подводные камни электронной переписи населения

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Sputnik Узбекистан

Какие есть виды переписи, кроме бумажной? С каким успехом их проводят в России и за границей? Кто создаёт технику для электронной переписи и что с ней станет после 2020 года? Как формируются единые базы с информацией о гражданах и почему они не заменят перепись?

 

 

В этом эпизоде разбираемся, что такое электронная перепись и перепись по реестрам.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
Сколько нас? Узбекистан проведет перепись населения впервые за 30 лет

Как их проводят за рубежом? Почему Камчатка участвовала в пробной электронной переписи в 25 раз активнее, чем Москва и Санкт-Петербург? Сколько переносных компьютеров закупят для переписи 2020 и как их будут использовать в будущем? Когда в России появится единый реестр со всей информацией обо всех гражданах?

Эксперт эпизода — начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстат Светлана Никитина рассказывает преимуществах электронной переписи перед бумажной, как можно будет заполнить анкету онлайн и почему государственные базы данных вряд ли скоро заменят перепись.

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1:23 Чем электронная перепись отличается от бумажной и с каким успехом её проводят в Европе

2:59 Как прошла пробная электронная перепись населения в России в 2018 году

5:17 Сколько переписчиков наймут для переписи-2020 и на чём они будут работать

7:35 Где и как можно будет заполнить анкету переписи онлайн

10:07 Зачем во время электронной переписи будут использовать бумажные анкеты и как GPS поможет нас пересчитать

12:05 Что такое перепись по реестрам и когда в России появится единая база данных всех граждан

13:40 Какую информацию можно узнать о человеке из реестра

15:54 Как будет работать единый реестр населения России и почему он не сможет полностью заменить перепись населения

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Теги:
перепись населения



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