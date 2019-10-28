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Константин Затулин, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Затулин: интеграция стран в ЕАЭС должна проводиться комплексно

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Sputnik Узбекистан

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин рассказал о том, как должна проходить интеграция стран в ЕАЭС.

Эксперт считает, что интеграция в Евразийский экономический союз не может быть "шведским столом". Также нельзя выбрать из процесса интеграции только то, что нравится.

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"Тебе вершки, а мне корешки - так не пойдет. Интеграция должна быть экономическая, но она требует и политического взаимодействия, и создания дополнительных механизмов. Интеграция должная быть комплексная, во всех сферах. В рамках ЕАЭС нужно говорить не только о экономике, но и о политике", - сказал депутат в ходе видеомоста  "Москва–Бишкек–Ереван-Минск–Нур-Султан". 

Он также обратил внимание на то, что в мире уже существует схожие с ЕАЭС объединения, например, Европейский союз.




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