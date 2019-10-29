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Анатолий Выборный
© Sputnik / Александр Натрускин

Выборный: решение Узбекистана по ОДКБ - вопрос времени

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Sputnik Узбекистан

Председатель Экспертно-консультативного совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, депутат Госдумы Анатолий Выборный оценил, какие отношения складываются на данный момент у организации и Узбекистана.

Эксперт рассказал, что парламентарии особое внимание уделяют тому, чтобы уставные задачи ОДКБ решались быстро, качественно и эффективно. Не менее важно при работе организации - недопущение вызовов и угроз с которыми могут столкнуться страны-участницы.

"Вопрос вступления или невступления Узбекистана в ОДКБ - вопрос времени. На первом этапе более целесообразно участвовать в разных мероприятиях, чтобы более глубоко погрузится в предмет", - сказал Выборный.

Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
© Sputnik / Амир Исаев
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В первые годы постсоветского времени Узбекистан входил в ОДКБ, но затем было принято решение выйти из организации. С тех пор многое изменилось. По словам эксперта, сейчас ОДКБ набрала обороты. Изменилась динамика учений, их активность и мощь.

Для принятия решения необходимо погрузится в предмет и понять , что представляет собой организация сейчас.

Теги:
ОДКБ



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