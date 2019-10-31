Узбекский мультипликатор: одними национальными сказками детей не воспитать

Режиссер и мультипликатор Назим Туляходжаев уверен, что для развития отечественной мультипликации необходимо ориентироваться на мировые тренды, не зацикливаясь исключительно на национальном фольклоре.

В Узбекистане всерьез задумались над развитием отечественной анимации. В республике намерены развивать техническую базу и разрабатывать новые творческие концепции.

"Нужна финансовая поддержка, нужны технологии, те же 3D-фильмы, которые давно снимают даже частные студии. Но главное - нужно расширять тематику, искать новые жанры. Например, нам не хватает мультсериалов, где были бы узнаваемые герои, изображения которых печатали бы на футболках и постерах. У нас есть определенный нажим на традиционные сказки, но в этом направлении мы уже все сделали, пора смотреть шире", — уверен Туляходжаев.

По мнению известного режиссера, экранизировавшего еще в СССР рассказ Рэя Брэдбери "Будет ласковый дождь", узбекская анимация имеет славные по своим меркам традиции, но требует новых идей и форматов.

Проблему отечественных анимационных фильмов он видит в однообразии тем, а также в несовершенстве производства. Разумеется, российские, американские или японские мультфильмы выгодно отличаются от узбекских, которые дети либо не смотрят, либо попросту скучают от них.

"Подражание - это нормально. Затем уже можно что-то свое придумывать. Нужно шире смотреть на этот жанр, а не считать анимацию придатком большого кино или контентом для узкой возрастной группы. Детям тоже нужна серьезная анимация, а не исключительно познавательные мультики о том, как переходить дорогу. Это нужно, безусловно, но важна и другая тематика: анимация о социальных проблемах, фильмы для среднего и старшего возраста", — пояснил режиссер.

В этой связи он отмечает особую роль авторского анимационного кино, которое должно не только развлекать, но воспитывать подрастающее поколение. Кроме того, это выход на международные фестивали, а значит, стимул для роста и развития авторов.

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"Надо помнить, что дети, хотим мы этого или нет, в первую очередь смотрят мультфильмы, телевизор, а не книжки читают. Именно в этом возрасте происходит захват их сознания, их воспитание. Так что на плечах этого вида искусства лежит большая ответственность", — заключил он.

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