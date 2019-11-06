Ветеран "Альфы" назвал цели нападения боевиков на погранзаставу "Ишкобод"

Член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал нападение боевиков на погранпост "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе.

Застава, на которую было совершено нападение, находится в районе основной автомобильной трассы, соединяющей Душанбе и Узбекистан, отметил член ассоциации группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов. До границы с Афганистаном оттуда — около 300 километров.

"И возникает вопрос, как боевики добирались до места нападения. Что касается целей нападения, то, по моему мнению, во-первых, это дестабилизация обстановки и поддержание напряженности в Таджикистане, — сказал Андрей Попов в эфире радио Sputnik . — В этой республике у нас, как известно, дислоцирована 201-я бригада (201-я российская военная база. — Прим. ред.), которая была создана, в том числе, для того, чтобы противостоять возможным массовым переходам из Афганистана в Таджикистан боевиков".

Нападение на заставу могло быть не изолированным инцидентом, а частью более широкого плана, считает эксперт.

"Судя по тому, как развивались события, второй целью нападения могла быть проба сил, разведка боем. Боевики посмотрели реакцию, отработали возможные направления движения. И, мне кажется, это была подготовка чего-то большего, чем сам этот инцидент", — заявил Попов.

По его мнению, третья возможная цель, которую преследовало ИГ*, — поддержание имиджа этой организации как действующей структуры, "чтобы порадовать ее спонсоров, привлечь дополнительные средства и вербовать новых сторонников".

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* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.