Литовкин объяснил, для чего Узбекистану полигон "Каттакурган"

В Центральном военном округе сдан в эксплуатацию военный полигон "Каттакурган" — крупнейший в Узбекистане. Он включает в себя парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы и центр культуры.

Полигон — очень важное место для военных, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это место для тренировок танкистов, артиллеристов, мотострелков. Без них военнослужащие теряют навыки владения оружием и способность защищать родную страну", — сказал он.

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