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Военный обозреватель Виктор Литовкин
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Литовкин объяснил, для чего Узбекистану полигон "Каттакурган"

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Sputnik Узбекистан

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал открытие в Узбекистане военного полигона "Каттакурган".

В Центральном военном округе сдан в эксплуатацию военный полигон "Каттакурган" — крупнейший в Узбекистане. Он включает в себя парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы и центр культуры. 

Полигон — очень важное место для военных, отметил полковник в отставке Виктор Литовкин. 

"Это место для тренировок танкистов, артиллеристов, мотострелков. Без них военнослужащие теряют навыки владения оружием и способность защищать родную страну", — сказал он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
военные, Узбекистан, полигон "Каттакурган"



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