Военный полигон в действительности является академией солдата. Здесь военнослужащие практически отрабатывают приобретенные теоретические знания.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Центральном военном округе сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон в Республике Узбекистан – военный полигон "Каттакурган", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В торжественном открытии данного военного полигона приняли участие министр обороны генерал-майор Баходир Курбанов, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Павел Эргашев, командующий Центрального военного округа полковник Ойбек Саидов, председатель Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний" герой Узбекистана Хасан Нормуродов, ветераны, представители государственных и общественных организаций, средств массовой информации, а также учащиеся местной общеобразовательной школы.

"Военный полигон в действительности является академией солдата. Здесь военнослужащие практически отрабатывают приобретенные теоретические знания. Поэтому военные полигоны играют важную роль в повышении духовной, психологической и физической подготовки защитников Родины, боевой готовности подразделения", - говорится в сообщении.

Выступая на церемонии открытия, министр обороны выразил искреннюю благодарность самоотверженным строителям, военнослужащим и всем работникам, внесших большой вклад в создании этого крупнейшего военного полигона в Узбекистане.

Также он подчеркнул, что данный полигон станет платформой для профессионального обучения и совершенствования навыков истинных защитников Родины, связавших свою судьбу с военной службой.

© Министерство обороны Узбекистана. В Узбекистане введен в эксплуатацию крупнейший военный полигон

В завершение торжественной церемонии министр обороны наградил ценными подарками группу военнослужащих, проявивших патриотизм и профессионализм в оборудовании современного учебного центра, а также подарил национальные торжественные чапаны представителям строительных организаций, принимавшим участие в создании современной инфраструктуры военного полигона.

© Министерство обороны Узбекистана. В Узбекистане введен в эксплуатацию крупнейший военный полигон

После гости и участники церемонии под руководством министра обороны генерал-майора Б. Курбанова ознакомились с современной инфраструктурой полигона, парком боевой техники и автомобилей, а также условиями и оборудованием объектов соцкультбыта, учебных классов, медицинского пункта, спальных помещений, столовой, спортивного и тренажерного залов, центра культуры.

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Особенно были отмечены созданные условия в солдатской и офицерской столовых, которые не уступают современным "Национальным кухням", имеющимся в городских центрах.

После осмотра объектов соцкультбыта гости и участники церемонии направились осмотреть территорию самого военного полигона, возможности его для проведения различных тактических учений, учебных точек и войсковых стрельбищ.

© Министерство обороны Узбекистана. В Узбекистане введен в эксплуатацию крупнейший военный полигон

В действительности это самый большой полигон в Узбекистане, соответствующий мировым стандартам. Здесь имеется возможность одновременного проведения учений и учебно-практических занятий с использованием всех видов боевой техники. Поэтому данный полигон коренным образом отличается от других.

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В ходе ознакомления с военным полигоном были продемонстрированы занятия подразделений военного округа, где военнослужащие практически отрабатывали свои навыки и теоретические знания в современно созданных условиях.