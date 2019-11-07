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Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, архивное фото
© FOTO. Из лично го архива Иосифа Линдера

Эксперт: одно дело быть женой боевика, другое - взять в руки оружие

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Sputnik Узбекистан

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер рассказал о том, что толкнуло женщин-террористок напасть на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе.

Вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, а пятерых из них задержали.

Позже нападавшие признались, что состоят в рядах террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) и приехали из Афганистана. При этом трое задержаных оказались женщинами, проживавшими ранее в городе Истаравшане Согдийской области. 

Эксперт считает, что если женщина на Востоке берет в руки оружие, значит - у нее есть очень серьезная мотивация.

"Одно дело быть женой боевика или заниматься хозяйственной работой, а другое дело взять в руки оружие и пойти на какое-либо действие. Даже когда подбирают смертников, там есть разные механизмы: зачастую не все знают, что они реально погибнут, либо их готовят отдельно," - сказал эксперт в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Пограничники на Таджикско-афганская границе.
© Sputnik / Амир Исаев
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Абсолютна другая ситуция - погибнуть при нападении на блокпост, в прямом боевом столкновении. В таком случае нужно иметь несколько иной психотип, считает Линдер.

Эксперт отметил, что при вербовке отбираются люди с самым разным психологическим профилем. Есть те, чьи близкие ушли в те или иные террористические организации и погибли при выполнении заданий. После этого их ближайшие родственники, в том числе и женщины, встают на путь мести.




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