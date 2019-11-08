Гармаш: привезем в Узбекистан визитные карточки "Современника"

Московский театр "Современник" приедет в Ташкент спустя почти 50 лет. На сценах Молодежного театра Узбекистана и Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат". Также состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Гармаша, названием для которого стала реплика Лопахина — героя чеховской пьесы: "Каждому безобразию есть свое приличие…".

"Спектакль "Три сестры" — наша визитная карточка, а "Неформат" — визитная карточка нашего подрастающего поколения, — отметил Сергей Гармаш в эфире Sputnik Узбекистан. — "Ташкент — город хлебный" — был такой замечательный фильм. Надеюсь, нам там будет приятно и хорошо".

Полный комментарий народного артиста слушайте в радиоподкасте.