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Пресс-служба театра "Современник"

Гармаш: привезем в Узбекистан визитные карточки "Современника"

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Sputnik Узбекистан

Народный артист России, ведущий актер театра "Современник" Сергей Гармаш рассказал об ожиданиях от гастролей в Узбекистане.

Московский театр "Современник" приедет в Ташкент спустя почти 50 лет. На сценах Молодежного театра Узбекистана и Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои будут показаны спектакли "Три сестры" и "Неформат". Также состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Гармаша, названием для которого стала реплика Лопахина — героя чеховской пьесы: "Каждому безобразию есть свое приличие…". 

"Спектакль "Три сестры" — наша визитная карточка, а "Неформат" — визитная карточка нашего подрастающего поколения, — отметил Сергей Гармаш в эфире Sputnik Узбекистан. — "Ташкент — город хлебный" — был такой замечательный фильм. Надеюсь, нам там будет приятно и хорошо".

Полный комментарий народного артиста слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, Узбекистан, Ташкент, гастроли, Театр



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