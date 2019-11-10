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Алишер Курманов, председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Sputnik / Юрий Корсунцев

Парламентские выборы в Узбекистане станут тестом для народа и партий – сенатор

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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (10)
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Sputnik Узбекистан

Председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов рассказал о роли парламента в современном Узбекистане и призвал партии к здоровой и продуктивной конкуренции.

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. По словам Алишера Курманов, в республике сейчас растет роль и значение всех ветвей власти, а время диктует новые требования для политиков и управленцев.

"Период пустых лозунгов прошел. Нужны реальные проекты и самоотверженная работа. Предстоящие выборы станут настоящим тестом и для народа, и для самих политических партий", — заявил Курманов в кулуарах конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Сенатор добавил, что для здоровой конкуренции нужен политический конфликт, чтобы партии не были похожи друг на друга, а в ходе дискуссий и конкретных инициатив вырабатывали эффективные законопроекты.

Парламентарий убежден, что предстоящие выборы пройдут на самом высоком уровне, а местные и международные наблюдатели обеспечат их абсолютную прозрачность.

Подробный комментарий сенатор слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (10)
Теги:
политика, парламентские выборы, выборы, Россия, Узбекистан



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