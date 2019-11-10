Парламентские выборы в Узбекистане станут тестом для народа и партий – сенатор

Председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов рассказал о роли парламента в современном Узбекистане и призвал партии к здоровой и продуктивной конкуренции.

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. По словам Алишера Курманов, в республике сейчас растет роль и значение всех ветвей власти, а время диктует новые требования для политиков и управленцев.

"Период пустых лозунгов прошел. Нужны реальные проекты и самоотверженная работа. Предстоящие выборы станут настоящим тестом и для народа, и для самих политических партий", — заявил Курманов в кулуарах конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Сенатор добавил, что для здоровой конкуренции нужен политический конфликт, чтобы партии не были похожи друг на друга, а в ходе дискуссий и конкретных инициатив вырабатывали эффективные законопроекты.

Парламентарий убежден, что предстоящие выборы пройдут на самом высоком уровне, а местные и международные наблюдатели обеспечат их абсолютную прозрачность.

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