Парламентские выборы в Узбекистане станут тестом для народа и партий – сенатор

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. По словам Алишера Курманов, в республике сейчас растет роль и значение всех ветвей власти, а время диктует новые требования для политиков и управленцев.
"Период пустых лозунгов прошел. Нужны реальные проекты и самоотверженная работа. Предстоящие выборы станут настоящим тестом и для народа, и для самих политических партий", — заявил Курманов в кулуарах конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.
Сенатор добавил, что для здоровой конкуренции нужен политический конфликт, чтобы партии не были похожи друг на друга, а в ходе дискуссий и конкретных инициатив вырабатывали эффективные законопроекты.
Парламентарий убежден, что предстоящие выборы пройдут на самом высоком уровне, а местные и международные наблюдатели обеспечат их абсолютную прозрачность.
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