Эксперт: членство в ЕАЭС – элемент пазла, которого не хватает Узбекистану

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал, какие возможности могут появиться у Узбекистана со вступлением в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).