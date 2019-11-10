Эксперт: членство в ЕАЭС – элемент пазла, которого не хватает Узбекистану

Узбекистан имеет амбиции по наращиванию своей экономики, экспорта, отметил руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.
"И ЕАЭС, в который входят два ключевых экономических партнера Узбекистана — Казахстан и Россия — это как раз то направление, тот элемент пазла, которого не хватает в региональном сотрудничестве, потому что у Узбекистана могут появиться инструменты для продвижения своих интересов, защиты интересов своих экспортеров, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на территорию общего пространства в рамках ЕАЭС", — рассказал эксперт в кулуарах конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.
Также важен вопрос мигрантов. Граждане Узбекистана могут стать гражданами Евразийского экономического союза со всеми льготами и преференциями в получении работы, отметил Притчин.
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