00:44 12 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба Валдай Федор Лукьянов
© Sputnik / Юрий Корсунцев

Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (24)
53 0 0
Sputnik Узбекистан

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов оценил преимущества интеграции для Узбекистана, заметив, что республике стоит тщательно проработать все условия и извлечь максимальную пользу.

Узбекистану было бы выгодно вступить в Евразийский экономический союз, уверен российский эксперт. Несмотря на возможные издержки, плюсов от такой интеграции, по его мнению, гораздо больше.

"Общая ситуация такова, что интеграционные процессы в регионе неизбежны. С одной стороны, требуется определенная свобода действий для стран, с другой - фиксация определенных позиций для общего развития. В этом смысле альтернатив у Узбекистана немного. ЕС - в отличие от Украины или Молдовы - для этой страны не вариант, а Китай все-таки нацелен прежде всего на собственный проект, а не на развитие стран-участниц. В этом контексте ЕАЭС представляется вполне приемлемой площадкой. В любом случае, политическое решение за Ташкентом, который должен учесть все плюсы и постараться защитить необходимые отрасли", — подчеркнул Лукьянов в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Он добавил, что даже при положительном исходе интеграция произойдет не сразу. Ключевой вопрос - проработка условий, так как для каждой конкретной страны они все-таки отличаются, несмотря на общие положения и принципы союза.

Sputnik
ЕАЭС "не пахнет" СССР: чем закончились дебаты экспертов в Ташкенте
"Экономики у всех разные, переговорные возможности тоже. Тут неизбежен жесткий торг. Можно вспомнить пример Евросоюза, когда Польша отстояла свою жесткую позицию при вступлении, а Чехия оказалась в гораздо менее выгодном положении. Если же консенсус будет достигнут, то, уверен, все от этого только выиграют", — заключил эксперт.

В настоящее время Москва и Ташкент вместе с другими членами ЕАЭС изучают возможности интеграции Узбекистана. В настоящее время в Евразийский экономический союз входит пять государств.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (24)
Теги:
ЕАЭС, Дискуссионный клуб "Валдай", Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Впервые в Узбекистане: конференция Валдайского клуба в Самарканде – фотолента
Валдайский клуб в Самарканде
Валдайский клуб в Самарканде: эксперты, дискуссии, соглашения
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться