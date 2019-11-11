Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба "Валдай" Федор Лукьянов оценил преимущества интеграции для Узбекистана, заметив, что республике стоит тщательно проработать все условия и извлечь максимальную пользу.

"Общая ситуация такова, что интеграционные процессы в регионе неизбежны. С одной стороны, требуется определенная свобода действий для стран, с другой - фиксация определенных позиций для общего развития. В этом смысле альтернатив у Узбекистана немного. ЕС - в отличие от Украины или Молдовы - для этой страны не вариант, а Китай все-таки нацелен прежде всего на собственный проект, а не на развитие стран-участниц. В этом контексте ЕАЭС представляется вполне приемлемой площадкой. В любом случае, политическое решение за Ташкентом, который должен учесть все плюсы и постараться защитить необходимые отрасли", — подчеркнул Лукьянов в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Узбекистану было бы выгодно вступить в Евразийский экономический союз, уверен российский эксперт. Несмотря на возможные издержки, плюсов от такой интеграции, по его мнению, гораздо больше.

Он добавил, что даже при положительном исходе интеграция произойдет не сразу. Ключевой вопрос - проработка условий, так как для каждой конкретной страны они все-таки отличаются, несмотря на общие положения и принципы союза.

"Экономики у всех разные, переговорные возможности тоже. Тут неизбежен жесткий торг. Можно вспомнить пример Евросоюза, когда Польша отстояла свою жесткую позицию при вступлении, а Чехия оказалась в гораздо менее выгодном положении. Если же консенсус будет достигнут, то, уверен, все от этого только выиграют", — заключил эксперт.

В настоящее время Москва и Ташкент вместе с другими членами ЕАЭС изучают возможности интеграции Узбекистана. В настоящее время в Евразийский экономический союз входит пять государств.

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