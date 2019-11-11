Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг

"Общая ситуация такова, что интеграционные процессы в регионе неизбежны. С одной стороны, требуется определенная свобода действий для стран, с другой - фиксация определенных позиций для общего развития. В этом смысле альтернатив у Узбекистана немного. ЕС - в отличие от Украины или Молдовы - для этой страны не вариант, а Китай все-таки нацелен прежде всего на собственный проект, а не на развитие стран-участниц. В этом контексте ЕАЭС представляется вполне приемлемой площадкой. В любом случае, политическое решение за Ташкентом, который должен учесть все плюсы и постараться защитить необходимые отрасли", — подчеркнул Лукьянов в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.
Он добавил, что даже при положительном исходе интеграция произойдет не сразу. Ключевой вопрос - проработка условий, так как для каждой конкретной страны они все-таки отличаются, несмотря на общие положения и принципы союза.
В настоящее время Москва и Ташкент вместе с другими членами ЕАЭС изучают возможности интеграции Узбекистана. В настоящее время в Евразийский экономический союз входит пять государств.
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