Киркоров – Юлдуз Усмановой: певица любви, продолжай летать в музыке

Народный артист России Филипп Киркоров посетил концерт узбекской примадонны Юлдуз Усмановой в Москве. Перед ее выступлением он пожелал ей новых творческих побед и "долгого сияния" на эстраде.

"Она уже сложившийся профессионал, поэтому мне остается пожелать ей и дальше летать в музыке, чтобы улыбки не сходили с лиц ее поклонников. Она настоящая певица любви, для которой не существует границ. Мы все дети некогда одной большой страны, но даже с новыми границами продолжаем общаться и дарить радость нашим зрителям", — сказал Киркоров корреспонденту Sputnik Узбекистан перед началом концерта узбекской примадонны.

Король российской эстрады заехал на концерт своей давней подруги по пути в аэропорт, откуда должен был лететь на гастроли. Филипп Киркоров преподнес Юлдуз Усмановой букет роз и поздравил с грандиозным концертом в Москве.

Он добавил, что сам скоро выступит в Ташкенте и рад снова встретиться с узбекской публикой.

"Ведь для зрителя не важны границы, для него главное, чтобы их любимые артисты дарили позитивные эмоции и, как Юлдуз, оставались для них путеводной звездой. Поэтому еще раз хочу ей пожелать долгого и яркого свечения на этом небосклоне", — заключил народный артист России.

Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой состоялся 13 ноября в Крокус Сити Холл. Это выступление - часть мирового турне певицы, которая посетит также Казахстан и США.

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