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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин: диалог Ташкента и Душанбе по границе — пример для сложных регионов

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19 0 0
Sputnik Узбекистан

В Ташкенте в конце ноября состоится очередное заседание лидеры стран Центральной Азии. Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин поделился предположениями о наиболее актуальных темах, которые будут обсуждаться лидерами стран региона.

По словам эксперта, вопрос безопасности будет ключевым в повестке предстоящей неформальной встречи.

"Это тема из категории "постоянно действующих". Вопросы безопасности никуда не исчезают. А события последних дней в Таджикистане и вовсе эту повестку актуализируют", — подчеркнул Грозин в беседе со Sputnik Узбекистан.

Также политолог предположил, что будут обсуждаться совместные экономические проекты. Вопросы совместного регионального экономического развития, по его словам, во многом будут отталкиваться от "узбекских инициатив".

"В повестке встречи будут и "сугубо внутрирегиональные" злободневные темы: урегулирования трансграничных споров, водопользования, товарные поставки, снятия взаимных протекционистских мер и многое другое", - сказал он.

Врио директора Института Научной Информации по Общественным Наукам (ИНИОН РАН) Алексей Кузнецов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Что обсудят лидеры стран ЦА в Ташкенте - мнение эксперта
Эксперт обратил внимание на последние договоренности по границе между Душанбе и Ташкентом. По его мнению, это событие было недооценено экспертным сообществом.

В заключение, Грозин предположил, что в случае распространения данного опыта на другие проблемные зоны региона, высока вероятность снижения градуса напряженности в ЦА.

Теги:
границы, безопасность, Центральная Азия, Узбекистан



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