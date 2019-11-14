Грозин: диалог Ташкента и Душанбе по границе — пример для сложных регионов

"Это тема из категории "постоянно действующих". Вопросы безопасности никуда не исчезают. А события последних дней в Таджикистане и вовсе эту повестку актуализируют", — подчеркнул Грозин в беседе со Sputnik Узбекистан.
Также политолог предположил, что будут обсуждаться совместные экономические проекты. Вопросы совместного регионального экономического развития, по его словам, во многом будут отталкиваться от "узбекских инициатив".
"В повестке встречи будут и "сугубо внутрирегиональные" злободневные темы: урегулирования трансграничных споров, водопользования, товарные поставки, снятия взаимных протекционистских мер и многое другое", - сказал он.
В заключение, Грозин предположил, что в случае распространения данного опыта на другие проблемные зоны региона, высока вероятность снижения градуса напряженности в ЦА.