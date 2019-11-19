Экономист: ВТО теряет свой вес и значение из-за политики США

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отметила, что роль и значение ВТО в последние десятилетия существенно изменились причем не в лучшую сторону.

Со следующего года США могут полностью прекратить членские выплаты во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает агентство Bloomberg. При этом американцы вкладывают в бюджет ВТО гораздо меньшую сумму, чем другие страны. Однако если США уйдут в одностороннем порядке из организации, это может стать угрозой для ее работы.

По словам Азы Мигранян, членство в ВТО - своеобразная лицензия на вход на определенные рынки.

"В большинстве своем это рынки развитых стран. Там очень жесткая конкуренция. То есть это общая лицензия на продукцию, которая при этом нуждается в дополнительной сертификации", – сказала Мигранян в эфире радио Sputnik.

По мнению экономиста, членство в ВТО стало своеобразной компенсацией для стран, которые не являются членами Евросоюза и не соблюдают евростандартов. Но сейчас уже появился ряд нюансов, так как за последние 20 лет значение ВТО изменилось.

Если в начале 2000-х годов Всемирная торговая организация еще имела вес при разрешении споров, то сегодня эта функция фактически заблокирована Вашингтоном. Выход на другие рынки также подразумевает соответствие дополнительным требования других интеграционных проектов.

Узбекистан в настоящее время ведет активную работу по присоединению к Всемирной торговой организации и даже получил от ЕС средства на организационные и подготовительные процедуры.