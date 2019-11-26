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Бахтиёр Эргашев
© Facebook / Институт стратегических и межрегиональных исследований

Бахтиёр Эргашев: ВТО ни на километр не приблизит Узбекистан к Европе

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191126/12879388/Bakhtir-Ergashev-VTO-ni-na-kilometr-ne-priblizit-Uzbekistan-k-Evrope.html

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев объяснил, чем может обернуться для республики присоединение ко Всемирной торговой организации и какие есть альтернативы.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о том, что страна намерена как можно скорее стать членом ВТО. Более того, Евросоюз уже выделил средства на подготовку данного процесса.

По мнению Бахтиёра Эргашева, сейчас интеграция в это международное объединение выглядит как минимум несвоевременным и вредным с политэкономической точки зрения шагом.

"На мой взгляд, это больше имиджевый проект, в котором совсем мало экономики. Я еще в 2017 году был против вступления в ВТО и по-прежнему считаю, что Узбекистану нет смысла присоединяться к полумертвой структуре, из которой планируют выйти США, сами же ее и создававшие. Эпоха западноцентричной глобализации заканчивается, а ей на смену пришла регионализация в лице новых мировых игроков – Китая и быстрорастущей Индии", — пояснил Бахтиёр Эргашев.

Он добавил, что ВТО вряд ли поможет выйти Узбекистану на глобальные рынки, а, напротив, для ряда отраслей она создаст очень жесткие конкурентные условия.

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Логотип ВТО
© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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"Я не знаю ни одну отрасль республики, которая, имея хоть какой-то экспортный потенциал, не могла бы развиваться вне ВТО. Эта организация не поможет нам, после вступления расстояние между Узбекистаном и Европой меньше не станет, а транспортные издержки никуда не уйдут. А вот когда мы откроем свой рынок, то возникнет вопрос: как мы будем защищать свое производство?" — заметил эксперт.

По его мнению, республике не стоит спешить с интеграцией во Всемирную торговую организацию, которая почти потеряла свой вес и ее будущее представляется весьма сомнительным.

"Надеюсь, данный процесс присоединения к ВТО так и останется лишь процессом", — заключил он.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Индия, Китай, Экономика, Всемирная торговая организация, Узбекистан



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