Бахтиёр Эргашев: ВТО ни на километр не приблизит Узбекистан к Европе

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о том, что страна намерена как можно скорее стать членом ВТО. Более того, Евросоюз уже выделил средства на подготовку данного процесса.
"На мой взгляд, это больше имиджевый проект, в котором совсем мало экономики. Я еще в 2017 году был против вступления в ВТО и по-прежнему считаю, что Узбекистану нет смысла присоединяться к полумертвой структуре, из которой планируют выйти США, сами же ее и создававшие. Эпоха западноцентричной глобализации заканчивается, а ей на смену пришла регионализация в лице новых мировых игроков – Китая и быстрорастущей Индии", — пояснил Бахтиёр Эргашев.
Он добавил, что ВТО вряд ли поможет выйти Узбекистану на глобальные рынки, а, напротив, для ряда отраслей она создаст очень жесткие конкурентные условия.
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По его мнению, республике не стоит спешить с интеграцией во Всемирную торговую организацию, которая почти потеряла свой вес и ее будущее представляется весьма сомнительным.
"Надеюсь, данный процесс присоединения к ВТО так и останется лишь процессом", — заключил он.
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