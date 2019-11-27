Гуминский рассказал, как миссия СНГ будет следить за выборами в Узбекистане

Заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский рассказал, как будет организована работа наблюдательной миссии от Содружества независимых государств на предстоящих выборах в Олий Мажлис Узбекистана.
Гуминский рассказал, как миссия СНГ будет наблюдать за выборами в Узбекистане
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Миссия СНГ приступила к работе в Узбекистане, где 22 декабря состоятся выборы в Законодательную палату парламента, а также в местные кенгаши.
"Возглавлять делегацию будет председатель Исполком СНГ Сергей Лебедев. В своей работе мы придерживаемся четких принципов объективности и невмешательства во внутренние дела Узбекистана. О любых нарушениях наши наблюдатели могут заявлять только если сами стали их свидетелями и имеют неопровержимые факты, а не апеллировать к словам кого-то, кто якобы что-то видел. Кроме того, мы будем тесно взаимодействовать с ЦИК, окружными и территориальными избирательными комиссиями, а также с Прокуратурой и МВД республики", — подчеркнул Гуминский в интервью журналистам, которое приводит пресс-служба Центризбиркома.
Самолет компании Flydubai, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. На борту находились 55 пассажиров, в том числе гражданка Узбекистана, и 7 членов экипажа. Все они погибли.