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Виктор Гуминский
© Sputnik / Евгений Биятов

Гуминский рассказал, как миссия СНГ будет следить за выборами в Узбекистане

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (31)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20191127/12885662/Guminskiy-rasskazal-kak-missiya-SNG-budet-sledit-za-vyborami-v-Uzbekistane.html

Заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский рассказал, как будет организована работа наблюдательной миссии от Содружества независимых государств на предстоящих выборах в Олий Мажлис Узбекистана.

 

Миссия СНГ приступила к работе в Узбекистане, где 22 декабря состоятся выборы в Законодательную палату парламента, а также в местные кенгаши.

"Возглавлять делегацию будет председатель Исполком СНГ Сергей Лебедев. В своей работе мы придерживаемся четких принципов объективности и невмешательства во внутренние дела Узбекистана. О любых нарушениях наши наблюдатели могут заявлять только если сами стали их свидетелями и имеют неопровержимые факты, а не апеллировать к словам кого-то, кто якобы что-то видел. Кроме того, мы будем тесно взаимодействовать с ЦИК, окружными и территориальными избирательными комиссиями, а также с Прокуратурой и МВД республики", — подчеркнул Гуминский в интервью журналистам, которое приводит пресс-служба Центризбиркома.

 

Женщина голосует на избирательном участке
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Он добавил, что узбекские власти создали все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, в том числе, обеспечив возможность для участия в выборах за рубежом.

"Уверен, голосование пройдет открыто и гласно, а народ выберет самых достойных", — заключил представитель Исполкома СНГ.

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (31)
Теги:
парламентские выборы, СНГ, СНГ, Узбекистан



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