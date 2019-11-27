Заместитель бизнес-омбудсмена о главных жалобах узбекских предпринимателей

Заместитель бизнес-обмудсмена Узбекистана Джамшид Уринов подвел предварительные итоги работы созданной государственной структуры, а также рассказал о самых основных вопросах, с которыми чаще всего обращаются бизнесмены при защите своих прав и интересов.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей был учрежден президентом в 2017 году. За это время поступило около пяти тысяч обращений, из которых четыре тысячи рассмотрены и по ним приняты меры.

Так, по словам заместителя бизнес-омубдсмена, порядка 70 должностных лиц были привлечены к ответственности. Кроме того, поданы иски на 37 миллиардов сумов при нарушении прав бизнеса.

"Подавляющее количество обращений и жалоб связано с приобретением или оформлением земельных участков. На втором месте - вопросы подключения к коммуникациям: газо- и водоснабжение, другие моменты. На третьем месте по числу обращений - пожелания от предпринимателей снизить ставки по кредитам. Мы работаем со всеми вопросами и со своей стороны всячески стараемся не только защитить права бизнеса, но и совершенствовать законодательство для развития предпринимательства", — пояснил Уринов в интервью Sputnik Узбекистан.

В частности, после обращений предпринимателей был принят указ президента Узбекистана о налоговой амнистии. Согласно документу, списаны долги более чем на полтриллиона сумов, что позволило нескольким тысячам граждан вновь организовать свое дело.

"Это сразу дало нам 20 тысяч новых рабочих мест, а казна уже получила 8 миллиардов сумов налоговых поступлений", — заметил представитель бизнес-омбудсмена.

По его мнению, главная цель данной структуры - не мешать бизнесу развиваться, создавать благоприятные условия для узбекских и иностранных предпринимателей, а также выявлять и ликвидировать изъяны и барьеры в законодательстве, мешающие развитию частного сектора экономики.