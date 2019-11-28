"Борьба без правил или даже война": Захарова о претензиях WADA к России

Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
При это она отметила: невозможно не замечать, как тема допинга, присутствующая во всех странах, сфокусирована только на России.
"При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно", — сказала официальный представитель МИД России.
Фрагмент выступления Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи.