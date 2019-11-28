"Борьба без правил или даже война": Захарова о претензиях WADA к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать только под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

При это она отметила: невозможно не замечать, как тема допинга, присутствующая во всех странах, сфокусирована только на России.

"При этом проблемы других стран вообще в принципе не обсуждаются, хотя фактов, не только говорящих о наличии этих проблем, а фактов, говорящих о нежелании или неумении, но по большей части даже желании скрыть эти проблемы, их предостаточно", — сказала официальный представитель МИД России.

Фрагмент выступления Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи.