Шапарин о том, будет ли пикап Isuzu D-Max востребован в Узбекистане

Самаркандский автомобильный завод SamAuto презентовал в Ташкенте первый пикап Isuzu D-Max, произведенный в Узбекистане. По словам заместителя гендиректора предприятия Хусена Кобилова, эти автомобили работают на дизельном топливе и отличаются экологичностью и экономичным расходом.
На рынке республики Isuzu D-Max будет доступен в трех модификациях: D-Max Sahar, D-Max Oksus, D-Max Irbis.
Isuzu — японская марка, существующая с 1916 года. В ее истории были интересные и даже культовые транспортные средства, отметил вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.
Эксперт предположил, что модель Isuzu D-Max будет иметь достаточно серьезный успех в Узбекистане и даже за его пределами.
"Многое будет зависеть, во-первых, от уровня локализации, а во-вторых — от качества сборки. Эти машины неприхотливы, поэтому, безусловно, будут востребованы в сложных условиях Средней Азии. Подозреваю, что они могут даже экспортироваться Узбекистаном в другие страны", — сказал Шапарин.
Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.