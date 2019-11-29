Шапарин о том, будет ли пикап Isuzu D-Max востребован в Узбекистане

Самаркандский автомобильный завод SamAuto презентовал в Ташкенте первый пикап Isuzu D-Max, произведенный в Узбекистане. По словам заместителя гендиректора предприятия Хусена Кобилова, эти автомобили работают на дизельном топливе и отличаются экологичностью и экономичным расходом.

На рынке республики Isuzu D-Max будет доступен в трех модификациях: D-Max Sahar, D-Max Oksus, D-Max Irbis.

Isuzu — японская марка, существующая с 1916 года. В ее истории были интересные и даже культовые транспортные средства, отметил вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин.

"Эта марка очень популярна на азиатском рынке, представлена и на российском. Так что нельзя говорить о том, что Isuzu D-Max — это разработка, перелицовка узбекских мастеров. Производить они будут прошлое поколение пикапа: модель Isuzu D-Max выпускается с 2002 года. Поэтому вряд ли можно сказать, что конструкция модная, современная или будет конкурировать с какими-то новыми автомобилями. Но она надежная и проверена временем, достаточно недорога в производстве и эксплуатации", — отметил Шапарин.

Эксперт предположил, что модель Isuzu D-Max будет иметь достаточно серьезный успех в Узбекистане и даже за его пределами.

"Многое будет зависеть, во-первых, от уровня локализации, а во-вторых — от качества сборки. Эти машины неприхотливы, поэтому, безусловно, будут востребованы в сложных условиях Средней Азии. Подозреваю, что они могут даже экспортироваться Узбекистаном в другие страны", — сказал Шапарин.

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