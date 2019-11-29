Коррупция в роддомах: Баситханова назвала виновных и предложила меры борьбы

В Агентстве информации и массовых коммуникаций при администрации президента состоялась пресс-конференция с участием представителей Минздрава республики и ответственных структур и органов на тему улучшения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья населения. Один из самых острых вопросов - борьба со взятками и вымогательством в роддомах и клиниках.
По словам председателя Комитета женщин Узбекистана Эльмиры Баситхановой, работа ведется на всех уровнях, но пока говорить о полном искоренении этого порока еще рано.
"Будучи заместителем министра здравоохранения Узбекистана, я проводила встречи с коллективами роддомов, мы эту тему обсуждали индивидуально. Плюс была запущена система так называемых ящиков доверия, когда пациенты анонимно сообщали о случаях вымогательства со стороны врачей. Постоянно проводили ночные рейды, возбуждено несколько уголовных дел. К сожалению, пока проблема не решена окончательно. Нужно привлекать общество, начинать бороться с этим злом и с этой стороны. Ведь мы сами же провоцируем коррупцию, готовя конверты врачам и медсестрам перед поступлением в роддома. Это надо прекращать", — подчеркнула Баситханова.
При этом председатель женского комитета добавила, что если речь идет об открытом вымогательстве, то это уже уголовное дело, такие случаи сразу пресекаются и по ним возбуждаются уголовные дела.
Помимо административных мер и общественного контроля, по ее мнению, в решении проблемы коррупции в системе здравоохранения помогут частные клиники, где пациентам за дополнительную плату смогут предоставить более комфортные условия. Это не отменяет обязательной бесплатной медицины, но предоставляет альтернативный вариант тем, у кого есть средства.
При этом, заметила Баситханова, деятельность таких роддомов будет строго регулироваться, а в случае отсутствия прямых соглашений с отделами ЗАГСа лицензии подобным учреждениям выдаваться не будут.
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