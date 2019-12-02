18:01 02 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
И. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерина Голоулина.
Sputnik / Дильшода Рахматова

Голоулина: ЦИК Узбекистана и все партии готовы к открытому диалогу

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1291/98/12919886.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191202/12921025/Goloulina-TsIK-Uzbekistana-i-vse-partii-gotovy-k-otkrytomu-dialogu.html

Представитель комиссии МПА СНГ, и. о. директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатерина Голоулина обсудила с главой ЦИК Узбекистана ход мониторинга парламентской кампании.

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, а также в местные кенгаши народных депутатов. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ уже приступили к своей работе в республике.

Представитель российской делегации Екатерина Голоулина рассказала о своих первых впечатлениях о ходе кампании и обозначила дальнейшие планы работы.

"В первую очередь хочу поблагодарить Центризбирком республики, окружные и территориальные комиссии за содействие и открытость. Более того, все политические партии страны тоже готовы к неформальному откровенному глубокому диалогу по всем вопросам. Мы уже провели встречу с представителями УзЛиДеп, далее у нас запланированы переговоры с остальными четырьмя партиями. Уверена, такой подход послужит прочной основой для прозрачных и честных выборов", — подчеркнула Голоулина.

Она высоко оценила уровень подготовительной работы, которая ведется в республике, заметив, что как и в СНГ, так и в Узбекистане особое внимание уделено молодежи.

Махмуд Истамов, заместитель председателя ЦИК РУз
Sputnik / Дильшода Рахматова
Зампред ЦИК Узбекистана рассказал, почему грядущие выборы войдут в историю
"Сейчас происходит смена поколений и мировоззрения, поэтому нам крайне важно не упустить нашу молодежь, активно вовлекая ее в политическую жизнь. Этими вопросами мы занимаемся, в частности, и на заседаниях нашей Межпарламентской ассамблеи СНГ", — добавила она.

Голоулина позитивно восприняла инициативу главы ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбека Абдусаломова об открытии в Ташкенте филиала Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.

"Думаю, после завершения этой сложной работы по проведению выборов мы обязательно вернемся к этому вопросу и обстоятельно его проработаем", — заключила она.

Комментарий российского представителя МПА СНГ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)
Теги:
Мирза-Улугбек Абдусаломов, ЦИК Узбекистана, выборы, СНГ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие кадры ноября от Sputnik – фотолента
Украина готова принять “пару областей” России для “восстановления исторической справедливости”
Гаспарян прокомментировал готовность Киева принять "пару областей" России
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться