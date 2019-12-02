Голоулина: ЦИК Узбекистана и все партии готовы к открытому диалогу

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, а также в местные кенгаши народных депутатов. Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ уже приступили к своей работе в республике.
"В первую очередь хочу поблагодарить Центризбирком республики, окружные и территориальные комиссии за содействие и открытость. Более того, все политические партии страны тоже готовы к неформальному откровенному глубокому диалогу по всем вопросам. Мы уже провели встречу с представителями УзЛиДеп, далее у нас запланированы переговоры с остальными четырьмя партиями. Уверена, такой подход послужит прочной основой для прозрачных и честных выборов", — подчеркнула Голоулина.
Она высоко оценила уровень подготовительной работы, которая ведется в республике, заметив, что как и в СНГ, так и в Узбекистане особое внимание уделено молодежи.
Голоулина позитивно восприняла инициативу главы ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбека Абдусаломова об открытии в Ташкенте филиала Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан.
"Думаю, после завершения этой сложной работы по проведению выборов мы обязательно вернемся к этому вопросу и обстоятельно его проработаем", — заключила она.
Комментарий российского представителя МПА СНГ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.