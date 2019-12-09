Что делать России после решения WADA о дисквалификации — мнение юриста

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Глава Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев назвал такое решение незаконным и анонсировал его обжалование.
Юрист: решение WADA об отстранении спортсменов России необосновано
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По словам спортивного юриста, с точки зрения закона и всех процедур действия WADA не обоснованы и нуждаются в оценке вышестоящих органов.
"По надуманным предлогам приостановлен статус РУСАДА, отсюда и все прочие санкции. Но те проверки, которые проводились после скандала, прошли успешно. Мы все необходимые материалы и пробы им направили, но они изучались уже без нашего присутствия, а процедура всячески затягивалась представителями антидопингового комитета. К тому же, сравнение идет с той базой, которую выкрал Родченков, но она не может быть объективным источником анализа. В любом случае у нас есть право на обжалование в течение 21 дня. Будем решать этот вопрос в международном спортивном арбитраже в Лозанне", — заметил Алексеев в эфире радио Sputnik.
Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам по делу о захвате заложников и массовых беспорядках в селе Кой-Таш назначили экспертизу в Республиканском центре психиатрического здоровья для исполнения.