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Сергей Алексеев
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Что делать России после решения WADA о дисквалификации — мнение юриста

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Глава Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев назвал такое решение незаконным и анонсировал его обжалование.

По словам спортивного юриста, с точки зрения закона и всех процедур действия WADA не обоснованы и нуждаются в оценке вышестоящих органов.

"По надуманным предлогам приостановлен статус РУСАДА, отсюда и все прочие санкции. Но те проверки, которые проводились после скандала, прошли успешно. Мы все необходимые материалы и пробы им направили, но они изучались уже без нашего присутствия, а процедура всячески затягивалась представителями антидопингового комитета. К тому же, сравнение идет с той базой, которую выкрал Родченков, но она не может быть объективным источником анализа. В любом случае у нас есть право на обжалование в течение 21 дня. Будем решать этот вопрос в международном спортивном арбитраже в Лозанне", — заметил Алексеев в эфире радио Sputnik.

Подробный комментарий юриста слушайте в подкасте.

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Это официально: WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Теги:
Россия, допинг, WADA, спорт



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