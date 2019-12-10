Чем опасны природные очаги чумы и почему их нельзя истреблять — эксперт

Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ Маруфжон Мадаминов объяснил существующие угрозы вспышек опасных заболеваний и рассказал, как в борьбе с ними помогут мобильные лаборатории.

Роспотребнадзор РФ передал Минздраву Узбекистана уникальный мобильный лабораторный комплекс для изучения на местности ситуации с опасными вирусами и бактериями, в том числе сумы. По словам узбекского ученого, главная задача специалистов - контролировать природные очаги и не допускать распространения опасных инфекций с диких животных на человека.

Зачем Узбекистану уникальная мобильная биолаборатория — эксперт >>

"Вспышек чумы, слава богу, давно не наблюдается, но природные очаги существуют. Их истребление может вызвать негативные последствия, так как после вмешательства в экосистему нишу одних заболеваний могут заполнить другие - еще более опасные. Подобные лабораторные комплексы нам позволяют оперативно и качественно оценивать риски и принимать меры, если есть какая-то угроза", — подчеркнул Мадаминов.

Он добавил, что во многом ситуацию обостряет возросший антропогенный фактор, так как люди все активнее осваивают природу, в том числе плохо пригодную для жизни. В условиях развития экономики, туризма, в том числе экотуризма, постоянный мониторинг просто необходим.

Среди потенциально опасных зон ученый назвал бывшую акваторию Аральского моря, где могут циркулировать возбудители опасных инфекций. Полученные мобильные лаборатории позволят эффективнее мониторить обстановку там и не допускать вспышек чумы и других опасных заболеваний среди жителей региона.

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