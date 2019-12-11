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Иван Бегтин
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Бегтин: переход к цифровому документообороту - сложная задача для Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191211/12987101/Begtin-perekhod-k-tsifrovomu-dokumentooborotu---slozhnaya-zadacha-dlya-Uzbekistana.html

По мнению эксперта, цифровые документы, вместо бумажных, тоже могут быть утеряны - при поломке жесткого диска.

Директор АНО "Информационная культура" Иван Бегтин рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие риски есть у Узбекистана в переходе с бумажного документооборота на цифровое.

"То, что происходило в классическом бумажном документообороте, конечно, можно автоматизировать через электронную систему. Но, в любом случае, необходимо менять сами процессы", - говорит эксперт.

По его словам, нужно внедрять современные информационные системы. 

"Нужно будет понять, как устроена электронная подпись - это смена ежедневных рабочих привычек. Плюс, надо понимать, что архивация документов в бумажном и цифровом виде сильно отличаются. Да, цифровые документы не горят, но они могут быть потеряны или уничтожены из-за неправильного хранения или сломавшегося жесткого диска", - добавил он.

По мнению Бегтина, надо учитывать все риски такого перехода. 

"На данный момент стоит только вопрос в том, когда переходить и как. Узбекистан - большая страна и это сложная задача. 

Напомним, Шавкат Мирзиёев распорядился, чтобы государственные органы полностью отказались от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде уже к 1 января 2021 года.

Современные госорганы: Мирзиёев поручил избавиться от бумажного документооборота >>

Поручено до 1 марта 2020 года внести на утверждение в Кабинет Министров План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах и организациях, позволяющей генерировать в режиме реального времени необходимую отчетность о деятельности соответствующих государственных органов и организаций.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, радио, Аудио



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